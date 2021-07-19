台北市各行政區確診數據。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央公布台北市新增1名本土確診個案，市長柯文哲19日呼籲市民，不要太樂觀、太輕敵、太放鬆，他也提醒民眾，一旦確診請隨即通報工作單位主管，可以節省掉不少走官方程序的時間，若每個確診者都主動通知主管，馬上啟動防疫措施，對台灣將來整個防疫機制會比較好。

柯文哲今午主持防疫記者會，提醒市民雖然今天僅新增1例本土個案，但不要太樂觀、太輕敵、太放鬆，以每周統計數據來看，6月20至26日新增166例確診，往後一周是161例，當時因為做大規模PCR檢查，從那周開始抓了很多無症狀的黑數，數量就沒什麼變化。

他指出，本來計畫是每周減半，但經大規模清掃，抓出非常多黑數，沒有症狀的年輕人或症狀輕微的確診者，到第27周7月4至10日清掃掉很多，新增確診個案降低為79例，上周是新增38例，又回到我們預期每周掉一半，也因為確診者愈少，要抓出一例就愈困難。

柯文哲表示，昨天北市7大醫院篩檢統計，693人篩檢抓到1例，就是今天公布的中正區1例，隨病例數減少，要把潛藏在社區的傳染源找出來就非常不容易，以臨床觀察，找不到感染源的大約20％，上周每天2個左右，希望再往下降，讓2個變1個最後是0，匡列範圍一直變大，每抓出1例感染者成本都相當高，北市對確診者仍每天進行疫調、匡列、隔離，中央配發疫苗就很認真一直打，有天若可以打到群體免疫就非常好。