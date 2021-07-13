用電史上最高 連兩天掛吃緊黃燈 17:222021/07/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 13日用電量刷新歷年紀錄！台電表示，全台多處天氣高溫炎熱，加上防疫期間民眾都待在家裡使用空調，民生用電大幅增加，且受景氣及出口暢旺的影響，連帶助長用電需求。 台電統計，13日最高用電量出現在下午2點59分，尖峰用電達到3859.9萬瓩，實際備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44％，亮出供電吃緊的黃燈，這也是連續兩天亮出黃燈。 台電指出，在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84％。 用電量持續上升 供電燈號高掛黃燈 微解封首日用電量爆了 今創歷史新高紀錄 #全台 #黃燈 #萬瓩 #台電 #尖峰用電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨櫃三雄跌停 台股創高後拉回收漲33點 萬八得而復失 13:452021/07/13 財經 台積電、永齡買到BNT疫苗後 謝志偉終於說話了 08:112021/07/13 政治 地方買疫苗 政院稱沒開專案必要 04:102021/07/13 焦點要聞 用電量瞬間3853萬瓩 創史上新高 16:022021/07/13 財經 《半導體》H2旺季審慎樂觀 同欣電創高後拉回 10:532021/07/13 財經 全台莫德納還有109萬劑 雙北拿最多 15:002021/07/13 生活 今開放18歲以上登記接種意願 還可以選疫苗 10:132021/07/13 生活 鴻海、台積電與上海復星簽約 羅智強揭：民進黨崩潰了 10:302021/07/13 政治 《半導體》京元電Q3拚反彈 今年營運創高可期 12:352021/07/13 財經 之前報價太高破局 藍委促蘇揆說明 04:102021/07/13 焦點要聞 崑鼎上半年每股稅前賺9.5元 預期可連續十年賺超過一個股本 16:522021/07/13 財經 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 英特爾是敵是友？ 台積電法說前回6字頭 陸行之2大提問 - 財經 稱霸先進製程還不夠 台積電回頭衝成熟製程 3大業者緊張了 - 財經 航運三雄爆人踩人慘劇 老手曝出現4大訊號再殺進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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