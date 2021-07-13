13日用電量刷新歷年紀錄！台電表示，全台多處天氣高溫炎熱，加上防疫期間民眾都待在家裡使用空調，民生用電大幅增加，且受景氣及出口暢旺的影響，連帶助長用電需求。

台電統計，13日最高用電量出現在下午2點59分，尖峰用電達到3859.9萬瓩，實際備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44％，亮出供電吃緊的黃燈，這也是連續兩天亮出黃燈。

台電指出，在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84％。