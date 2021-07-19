台股周一(19日)開盤在台積電下跌超過1%、聯發科重挫超過4%影響下，電子股普遍走弱，就算航海王、鋼鐵人努力撐盤也無法止住跌勢，終場台股下跌106點，以17789.25點作收，成交值4674億元。3大法人同步賣超達452.86億元，電金族群遭外資大砍。

美股3大指數上周五全面收黑，亞股周一受到牽連，台股一度下挫超過180點、達盤中低點17708.15點，電子權值股普遍下跌，金融股則是開低走高，航運族群早盤表現亮眼，惟接近收盤吐回漲勢，長榮收漲4.2%，萬海、陽明收在平盤。

3大法人19日合計賣超452.86億元，自營商賣超15.2億元，投信賣超13.61億元，外資及陸資賣超424.05億元

從外資買超前10大個股來看，由高至低分別為：彩晶、炎洲、集盛、新纖、至上、春源、華航、冠德、永豐餘、長榮航。其中彩晶買超8137張，多檔傳產股也獲得買盤湧進，買超規模超過3000張。

外資賣超前10大個股來看，由高至低分別為：開發金、聯電、新光金、華邦電、富邦金、台積電、群創、台玻、國泰金、鴻海，賣超規模均超過1.5萬張。開發金以54078張高居賣超之冠，總計4檔金融股總計賣超12.57萬張，聯電、台積電總計賣超5.4萬張。