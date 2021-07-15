民進黨立委表示，役男是國安重要角色，應給予更特別幫助，不該因為當兵而領不到3萬元的就業獎金。(照片來源：民進黨立委趙天麟辦公室提供)

為提升年輕人上班動力，勞動部去年拋出青年就業金，畢業後就業滿3個月國家就會頒發獎金2萬，如今傳出役男因服役領不到錢，引爆民進黨立委不滿，直指役男是國安重要角色，應給予更特別幫助，如今卻因當兵而受懲罰，要求勞動部立即回溯補發役男2萬就業獎金。

為鼓勵年輕人畢業後盡快成為勞動力，勞動部在去年推出青年就業獎勵計畫，只要是15至29歲108學年度應屆畢業生，在109年1月15至9月30日間受雇就業，連續就業滿90天就可獲頒2萬元獎金；若進一步滿180天，政府就會再加發1萬元獎金，藉此提升青年就業、不輕易離職的動力。

但如今，民進黨立委接獲青年陳情，指去年畢業後必須服役的役男，因退伍日期超過計畫所規定的9月30日，因而領不到獎金。因此，今由綠委趙天麟號召多位黨籍立委出面砲轟勞動部不該懲罰役男。

向趙天麟陳情的退役役男表示，去年勞動部推出這項計畫，但他卻因為當兵被排除在外，「同梯都超不爽」，打去勞動部詢問，對方說沒辦法，還叫他去找地方政府，結果都沒得到讓他很滿意的回覆。

趙天麟說，勞動部這筆獎金推出後很受到年輕人歡迎，特別現在是防疫期間，更是如此。但役男卻因為服兵役的緣故，無法在勞動部規定的區間就業，這就形成了役男們的「雙重被剝奪感」。

趙天麟說，為了讓役男能領到獎金，呼籲勞動部必須放寬領取資格，新增「退伍後90日就業」，也就是讓109年6月後畢業的役男，在退伍後3個月內也能領取業獎金。

民進黨立委洪申翰說，役男是國家與國防安全的重要角色，應該給他們特別的幫助，結果現在反而讓他們受到懲罰，呼籲勞動部不能再讓役男於職場上面臨更大風險，在制度上必須給予公平的補助，「過去犯下的瑕疵和錯誤，不能再犯！」

民進黨立委管碧玲也說，勞動部的計畫就是要讓全體畢業生都能領取補助，所以在109年服役的學生也應該被納入，「服役是應盡義務，不該成為懲罰，役男不該被漏接！」

民進黨立委王定宇提到，等待服役的役男若要投入職場，通常會被雇主排除，造成役男遭受不公平的對待，這已形成就業歧視，呼籲勞動部也必須同步處理這個問題。

對此，勞動部勞動力發展署組長陳世昌表示，勞動部對於這類情況有推出「青年職得好評計畫」，提供青年三次諮詢服務，之後若順利找到工作就業滿90天就可領取3萬元獎金。

勞動部勞動力發展署副署長林宏德也強調，政府非常重視青年，認真的提出就業獎金，包括青年如果失業就給補助，同時有缺工獎勵、五加二獎勵，經訓練而取得專長就業的青年也有獎金。