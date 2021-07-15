隨著新冠疫情爆發，電子產品需求攀升，台灣半導體等電子零組件出口強勁，帶動整體經濟蓬勃發展，再現1980年榮景，然全台實施三級警戒後，民生經濟受嚴重影響，過去熙來攘往的商圈也空無一人，許多餐飲業者營運陷入困頓，在經濟一片大好之下，餐飲零售業者卻不見任何希望，最終一步一步的走向結束營業。

美國財經媒體報導，全台三級警戒持續2個月之久，餐飲零售業者苦不堪言，該產業佔了整體勞工的20%，而過去人聲鼎沸的信義商圈，這個「黃金地段」如今也空蕩蕩的一片，與全球其他國家逐漸解封，形成了強烈的對比。

台灣去年疫情控制得宜，民生經濟絲毫未受影響，直到4月底，本土疫情急轉直下，全台多點爆發，衛福部實施軟性禁令，學校停課、如酒吧、健身房、卡啦OK、電影院等娛樂場所暫停營業，餐廳限制僅提供外帶，室內不得5人以上群聚。

疫情下的艱辛！台灣重現經濟榮景，餐飲業卻看不見希望。（圖／本報資料照）

疫情三級警戒後，內灣老街空蕩蕩。（圖／本報資料照）

新北市鶯歌老街今人潮冷清。（圖／本報資料照）

座落於立法院區南側的康園餐廳於7月3日熄燈，母公司鴻昌集團總經理蔡宗龍（Tsai Tsung-long）表示，「受到疫情影響，許多像我們這樣的中式餐廳，收入都下滑了約90%，如果看見疫情有轉機，業者會選擇再繼續撐2至3個月，但很遺憾，真的看不到任何希望」。

First Capital Management經濟學家Liu Cheng-yu指出，在這次疫情中，餐飲業者收入下滑約70%，百貨公司收入下滑約60%。

在港台兩地經營的TGI Friday和德州鮮切牛排的Casual Restaurants Inc執行長Jerry Chiu認為，政府低估疫情對企業的財務影響，所提供的支持太少，「台灣企業真的很辛苦，但陳時中似乎對這一切毫無所知」；Jerry Chiu坦言，每天看到CDC的簡報都十分的氣憤，直指許多店家關門的原因，就是得不到政府的支持。

然而即便餐飲零售業者一片慘澹，卻並未反映在台灣整體經濟數據上，受惠國際間電子消費產品需求激增，台灣半導體等電子零組件出口強勁，更在5、6月創下歷史新高；根據政府前瞻數據指出，自1980年以來，台灣經濟從未有過如此強勁的經常成長。