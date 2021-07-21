根據Salesforce發布的預測報告，與2020年同期相比，2021年下半年美國零售商的支出將增加2230億美元，相當於大幅增加了62%。

報告指出，這筆額外的支出包括多支付供應商120億美元、多支付薪資480億美元，以及物流成本增加1630億美元。

Salesforce副總裁兼零售部門總經理Rob Garf表示，消費者應該會有價格上漲的心理準備，許多人將更願意為此買單。零售商肯定會承擔一些負擔，而消費者也會有感，但由於這是從製造到物流、再到勞動力成本的全面上揚，所以不會全部轉嫁給消費者。

目前卡車運費已經升至歷史高點，較2020年上漲約49%，與疫情爆發前相比更飆漲了83%。

隨著線上購物熱興起，對電子商務倉儲的需求也急速升高。

萬事達卡（Mastercard）出具報告指出，6月電商銷售額較去年同期成長8%，較2019年同期成長95%。世邦魏理仕（CBRE）表示，零售額每增加10億美元，就需要額外增加100萬平方英尺的電商倉儲空間。

Salesforce並在報告中預測，在進入11月和年底節日購物旺季時，美國零售業的人力缺口將達到約35萬人。Salesforce副總裁Garf表示，這將成為推升工資多達46%的主要催化劑，預期今年年底購物旺季的時薪中位數將從2020年同期的13.02美元上漲至19美元。