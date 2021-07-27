27日，因受到亮眼的經濟成長數據所激勵，韓國股市上漲，但權值股卻疲弱。KOSPI最後收3,232.53點，上漲7.58點或0.24%。同時，韓元走升，公債殖利率也上升。

三星電子跌0.38%，SK海力士跌0.85%，而LG化學漲2.2%。同時，外資買超439億韓元，約0.38億美元。

由於市場需求強勁，韓國第二大晶片製造商SK海力士，27日所公布的最新財報中，第2季淨利為1.98兆韓元，約17億美元，年增高達56.5%。同期的營業利益年增38.3%，達2.69兆韓元。

而銷售量也增20%為10.32兆韓元，這是SK海力士自2018年第3季以來，首次單季營收打破10兆韓元。若以季增率來看，SK海力士淨利與營利，雙雙都翻上一倍，銷售量也比第一季要成長21.5%。

韓國央行27日表示，由於韓國內需復甦強勁以及出口暢旺，韓國第2季經濟成長(GDP)穩步向上，並預計2021全年可望成長4%。

繼第1季上揚1.7%之後，韓國第2季GDP季增0.7%。同時，年增率為5.9%，創10年來最高。韓國央行表示，民間消費已見起色是第2季GDP增加的主因之一。

一美元可兌換1,150.1韓元，韓元升值0.43%。不過，2021年迄今，韓元兌美元已貶5.5%。

韓國3年期公債殖利率漲0.3基本點至1.373%，而10年期的也上升0.2個基本點至1.865%。