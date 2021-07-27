27日傳出，印度內容共享平台ShareChat，從新加坡政府基金淡馬錫與其它兩位投資人共拿到1.45億美元新資金後，身價已達28.8億美元。
自從2020年中印邊境衝突後，印度禁止中國大陸字節跳動(ByteDance)的TikTok與一些中國大陸APP後，印度本土內容共享與短頻APP就愈來愈受歡迎。
ShareChat可以讓使用戶者，以15種不同的印度語發言。在TikTok被禁用後，這家印度業者依樣畫葫蘆，推出了一款名為Moj類似TikTok短頻共享APP。該APP頗受市場歡迎，並已有無數次下載紀錄。
目前，ShareChat有1.8億位用戶，Moj則有1.6億使用者，並將臉書的IG抖音Instagram Reels視為最大假想敵。ShareChat表示，最新一輪籌資由淡馬錫牽線，韓國未來資產與當地網路巨擘Naver也共同出資參與。
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