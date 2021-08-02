2日傳出，美國行動支付業者Square以290億美元，收購打著先買下後付費口號的澳洲Afterpay。同時，Square也趁這樁創澳洲史上最大一樁併購案，可拿到進軍網銀市場門票。

Afterpay，是澳洲線上支付佼佼者，愈來愈多民眾尤其是年輕人，在新冠疫情期間，選擇使用分期付款方式來購買日常用品，並已躍身為消費主流。因使用方便加上付款彈性，因此大受澳洲、紐西蘭、美加以及英國等消費者喜愛。受歡迎的程度，甚至連蘋果也眼紅，趕緊跟著推出分期付款方案。

對Afterpay來說，被Square以全股票交易方式買下後，日後可增加自己在美國曝光度。Afterpay賺很大，2021財年銷售量幾乎擴增3倍，高達111億澳元，約81.5億美元。

根據併購協議，Afterpay一股可換0.375股的Square A級股票，以最新收盤價來說，Afterpay每股新價位約為126.21澳元。

同時，由於這是樁至少溢價3成以上收購案，使得Afterpay股東將擁有新公司約18.5%股權。

至於被Square收購，Afterpay包括公司高層與股東大都欣然接受。同時，Square這家美國主要以中小企業為主的行動支付業者也指出，新公司將在澳洲當地二次上市。