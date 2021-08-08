2021年8月5日，美國政府批准對台出售部分軍火，包含40門155毫米M109A6自走砲車等，這是自2017年以來的第12次美台軍售，短短4年間的軍售總額高達190億美元，這支出的體量已接近馬政府執政8年的總額。

中美貿易戰之際，出於自身利益考量，美國政府非常樂意頻打台灣牌，因為這是他手中握有最有利的王牌，借由對台軍售、以台制華，不但可以增加其財政收入外，還能鞏固在遠東的威信，讓西太平洋上的「盟友」們感受到大哥同在的諾言會被實現，這種一舉數得的好處，美國何樂不為？但是這真對台灣好嗎？

兩岸一衣帶水，128公里的距離不長，一旦開戰，共軍火力網完全有能力把台灣覆蓋在射程範圍內，依美謀獨的劍走偏鋒，就算能讓美台兵員武裝到牙齒，也未必能贏共軍。畢竟戰爭不只看裝備的優劣，更看重參戰方的決心，台灣是中國的核心利益，卻非美國必要守住的棋子，1950年代的韓戰和越戰就充分解釋美軍和共軍的立場，那時以美為首的聯合國軍已武裝到牙齒，卻沒法打贏只拿小米加步槍的共軍，最終在板門線簽約，也失去在越南的主導權。

如果蔡政府一味擴大軍購，非但難以得到美國肯定保證，畢竟老蔣時期的美國政府就用實際作為說明何為利益優先，台灣的經濟還會被處在軍備競賽下的惡性循環給拖垮，兩岸人民之間互信互利的情感也會被剝奪，最終只是賠了夫人又折兵的買賣，得不償失的結果，蔡政府還是要如此一意孤行嗎？

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