因消費者在服務方面的支出疲弱，以及Delta新冠變種病毒肆虐帶來威脅，高盛周一下修對美國下半年的經濟成長預測。

在二手車、家具、其他居家用品等商品方面的大筆開銷雖然帶動美國經濟從疫情中復甦，卻無法讓美國維持經濟增長。高盛經濟學家沃克（Ronnie Walker）周一出具報告指出，這就是為什麼消費方式必須輪動的原因，但Delta變種病毒引發的擔憂，卻導致服務方面的消費支出減少。

因此高盛將美國第三季和第四季國內生產毛額（GDP）成長預測各調降一個百分點。高盛最新預估美國第三季GDP季增年率為8.5%，第四季進一步放緩至5%。

此外，高盛預估美國全年GDP成長率為6.6%。

高盛並預期從2022年開始，美國的經濟擴張步伐將進一步減速，逐漸回歸到1.5%～2%的年率化增長，這是疫情爆發前美國一般的增長力道。

儘管約半數美國人已經完成疫苖接種，但近來確診病例仍持續攀升。根據約翰霍普金斯大學的統計數據，過去一周美國48個州的新增病例較前一周至少增加10%，其中34個州的新增病例更增加逾50%。

在Delta變種病毒導致疫情升溫之際，美國經濟卻尚未恢復正常，疫情反撲可能讓人們無法充分投入經濟活動。

沃克表示，雖然大多數消費者似乎願意重新接受高接觸的服務，但有些人仍然猶豫不決。在Delta變種病毒傳播下，人們對疫情的恐懼仍然存在，這將推遲經濟的全面復甦。

不過，高盛經濟學家認為Delta變種病毒將對美國經濟造成的影響將有限，因為政府強制實施新限制措施的意願似乎很低、州級的初步證據顯示到目前為止消費者支出幾乎未受到影響，且在Delta變種病毒最早擴散的英國等國家，疫情也似乎正在改善。