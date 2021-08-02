行政院長蘇貞昌今（2）日上午召開擴大防疫會議，指出國內疫情在7月27日降為2級警戒後狀況維持穩定，請秘書長李孟諺本周邀集相關部會，再次盤點相關管制措施執行狀況，並研議是否可在10日後進一步適度鬆綁相關管制措施。

行政院發言人羅秉成表示，今日會議針對全球疫情概況、防疫及醫療物資整備情形、疫苗施打情形，及警戒降為2級後相關管制措施執行情形等議題進行討論。指揮中心指出，Delta變異株流行擴大使全球疫情持續升溫，包括中國大陸等周邊國家疫情均有擴散現象。

指揮中心表示，國內警戒降級近一周以來狀況趨於穩定，目前防疫及醫療物資經盤點皆充足，酒精供銷情形正常，針具庫存及調度均有掌控，高流量氧氣治療機已按各醫療院所需求配送。目前疫苗施打人口涵蓋率33.48％，劑次人口比35.11％，已施打825萬人次。

蘇貞昌對此表示，鑒於國際疫情尚未趨緩，周邊國家亦有疫情擴大或擴散情形，因此邊境管制仍需維持強度。而國內在7月27日警戒降級後，在防疫措施的適度鬆綁下，疫情仍保持穩定，感謝相關部會在這個過程中制訂指引並確實宣導。

蘇貞昌請指揮中心及各部會持續觀察疫情發展情形及相關防疫措施落實情形，並請秘書長李孟諺本周邀集相關部會，再次盤點相關管制措施執行狀況，並研議是否可在10日後進一步適度鬆綁相關管制措施。