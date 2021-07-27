由於主力品牌Dior、Fendi和LV在服飾和手提包等產品銷售飆升，推升了母集團LVMH第二季營收增加。而全球對新冠管制的鬆綁趨勢，也讓LVMH超越其他的精品競爭對手，提高了市場占比。

公共衛生危機導致全球旅遊業停擺，精品商店關閉；但奢侈品產業也正要從疫情危機當中復甦。在中國強勁彈升之後，歐洲多數地區也出現解封，提振了需求。

LVMH正用自己的實力砸下大筆行銷經費，在社群媒體上進行宣傳。而其他較小的競爭對手則還在努力恢復元氣。

該集團周一表示，最大營收來源LV，連同Dior、Fendi、Loewe以及Celine都在2021年上半報出創紀錄的銷售或獲利，並提高了市場份額。

產品橫跨服飾、首飾、手提包、珠寶和化妝品等精品的LVMH集團第二季營收年增84%，來到147億歐元(約173.6億美元)。該表現超出分析師的69%成長預期，但是符合匯豐的預測。該數據也比疫情前的2019年同期高出14%。

今年上半的營業利益則成長四倍，優於由Refinitiv調查的分析師預期。

Bernstein分析師Luca Solca指出，隨著奢侈品產業進入轉折點，此一新的數據讓人放心。