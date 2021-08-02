HSBC匯豐銀行2日最新財報，2021上半年稅前獲利超過一年前的兩倍，達108億美元，超過市場預估值。

不過，匯豐銀行營收在2021上半年，年減4%至256億美元。由於全球景氣復甦與提列壞帳準備金減少，匯豐2021上半年獲利才能如此豐厚。

市場之前預估，HSBC稅前獲利年增也可超過兩倍以上，達94.5億美元。同時，營收年減約4.6%至255.2億美元。

匯豐也宣布，將派發期中股息0.07美元，但稍低於市場預估值0.08至0.1美元。