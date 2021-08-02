2日，韓國第二大汽車製造商起亞公布，由於自己的休旅車款在海外賣得太好，因此，7月銷售量年增8.7%。相反地，母公司現代汽車卻表示，因全球晶片短缺，進而影響到汽車產能與銷售，故7月營收年減2.4%。

現代汽車在7月一共賣出309,901輛汽車，低於2020年同期的317,403輛。同時，生產量也因半導體零組件短缺而受影響，國內銷售量從77,381輛減少23%至59,856台。同時，國外卻從240,022輛，增加4.2%至250,045輛。

2021年前7個月，現代銷售量從2020年同期的192萬輛，增22%至234萬輛。至於2021銷售目標，現代希望能賣掉416萬輛汽車，較前一年的374萬輛，多出11%。

至於子公司起亞，7月共賣出241,399輛汽車，較一年前的222,119輛明顯要多出不少。起亞表示，7月韓國國內銷售量，從47,050輛年增2.4%至48,160輛，而海外銷售量則是從175,069輛，增10%至193,239輛。

起亞有運動風的Sportage小休旅是最熱賣車款，全球一共賣了31,695輛。2021年前7個月，起亞銷售量是從2020年同期的139萬輛，增加22%至169萬輛。

起亞指出，將於2021年底時，在歐美推出K8房車與首輛全電能電動車EV6，希望能刺激銷售量增加。2日，起亞也在韓國首推EV6與大家見面。