美國過去一周平均單日確診突破10萬人，已追平去年冬季時的高峰。白宮新冠疫情首席顧問佛奇表示，食品藥物管理局（FDA）可能在未來幾周內，正式批准（final approval）使用瑞輝／BNT疫苗，屆時將有更多機構規定員工必須施打疫苗。

由於變種病毒株Delta肆虐，過去7天平均單日新增確診人數逾十萬，是去年11月以來最高水平，由以佛羅里達州是重災區，單日新增逾2.3萬人確診。

全國住院和死亡人數也持續攀高，逾4.4萬人住院，和6月相比，暴增近4倍。其中在南部疫苗覆蓋率偏低的地區，疫情更嚴峻。

全美去年11月的日均確診數逾10萬人，1月初達最高峰，大約日增25萬人；6月疫情減為日增約1.1萬例，但短短6周之後，目前又增至10萬7143例。

鑑於疫情再度升溫，白宮新冠疫情首席顧問佛奇表示，FDA未來幾星期內可望正式批准使用瑞輝新冠疫苗。這將嘉惠12歲以下兒童。Delta病毒株迅速擴散，其中12歲以下兒童相較於6月底，兒童染疫人數激增約5倍。但目前12歲以下兒少無權接種疫苗，輝瑞若獲得正式批准使用，將可開始接種。