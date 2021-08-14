血栓疑慮，南韓AZ疫苗沒人打？由於疫苗短缺，南韓被迫把輝瑞和莫德納疫苗的接種間隔拉長到6周，並自13日起開放50歲以下民眾接種AZ疫苗殘劑，但是符合年齡規定的人卻很少預約，因為大多數民眾更希望接種輝瑞與莫德納，導致大量AZ疫苗殘劑報廢。

根據《中央日報》報導，由於AZ疫苗存在引發血栓的可能性，韓國因此一直將接種年齡限定在50歲以上。但因為疫苗荒，最近將年齡下修，允許30至49歲民眾接種AZ殘劑，沒想到卻頻頻爆出各地醫療院所丟棄剩餘AZ疫苗的事件。

根據南韓疾病管理廳（KDCA）統計，從今年2月底至8月12日為止，全國共丟棄1613瓶疫苗（約1萬5000劑），其中AZ疫苗就占了高達931瓶。另外，由於血栓副作用被媒體廣泛報導，也影響登記施打AZ殘劑的人數。

目前南韓當局暫不考慮調整防疫指南，仍把提高疫苗接種比例視為當務之急，希望在9月中秋節之前，第一劑的覆蓋率能達70％，然後才考慮與新冠病毒共存的日常防疫模式。