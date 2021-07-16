外媒傳出英特爾有意以300億美元收購全球晶圓代工第4大廠格芯(GlobalFoundries)，知名半導體產業分析師陸行之今(16日)在臉書發文直言，果然不出所料，英特爾真的要跟台積電對幹了，現在連聯電、中芯國際也被拖下水打群架。

陸行之表示，之前他還擔心台積電拿了英特爾3奈米訂單，但丟了其他客戶，現在反而擔心英特爾被新上任的執行長Pat Gelsinger把老店搞砸，不要以為專業晶圓代工這麼好做。他並提出幾項利弊分析。

從優點來看，第一，花300億美元買下7%的晶圓代工市場份額、代工服務know-how、代工龍頭客戶，不是額外增加晶圓代工供給；第二，格芯有90-14奈米完整的成熟製程加上SOI技術，跟英特爾現在的10奈米、2023年的7奈米互補，這樣可以更完整的提供IP、設計、晶圓代工、封測製造服務數據中心系統客戶，如 Google、 Microsoft、Amazon等等；第三，百分之百符合美國半導體產業鏈、技術回歸美國的政策，以及國防晶片製造收歸美國持有的公司製造。

至於缺點，陸行之指出，第一，他還記得格芯是AMD不要的廠，還是簽了離婚協議，付了巨額分手費，才有辦法轉到台積電代工，AMD 5奈米Genoa CPU現在連用格芯做的14奈米服務器控制芯片都改用台積電的6奈米製程工藝了。GF 除了SOI技術外，似乎只有產能值錢了；第二，聯電大小跟格芯差不多，聯電250億美元市值，明年彭博社預期賺16億美元，格芯主要工廠在美國，成本比較高，客戶比較弱，明年應該賺不到15億美元，英特爾花300億美元買格芯 只會拉低其毛利、ROE，還要分5年認列龐大的商譽攤銷（市價高於book value的部分）。

第三，格芯應該還是有一些跟英特爾CPU、GPU、FPGA、networking、AI、ADAS、IOT領域競爭的客戶，看到英特爾入主，當然要想辦法轉單；第四，格芯從7奈米開始就玩不下去了，英特爾2023年二季度量產的7奈米將足足落後台積電2020年二季度量產的5奈米近3年。

陸行之也表示，英特爾除了要買格芯外，未來幾年又要投資加碼美國 Arizona、歐洲廠，增加這麼多沒有競爭力（無效）的產能，要是他在英特爾設計部門，想到獎金要被製造部門拖垮，想到設計要用在這些無效產能，而不能像競爭者AMD、Nvidia、Xilinx、Broadcom大方使用台積電的5奈米、3奈米、2奈米，他只能用欲哭無淚來形容。