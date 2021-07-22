隨著疫情在越南急速升溫，居家辦公、遠距學習等宅經濟、宅娛樂需求持續暢旺，不僅帶動當地筆電市場增溫，電競筆電銷售在前五個月更翻漲3倍。台品牌廠宏碁（2353）則自今年2月躍居越南電競筆電銷售之冠後，於上半年以逾三成的市占率穩坐龍頭。

根據越南科技媒體ictnews引用GFK調查數據指出，越南的電競筆電銷售市場在疫情升溫帶動下，今年前五個月以217％的年增幅勁揚，銷售規模並拉升至占達越南整體筆電市場兩成的高檔。

宏碁今年以來則持續在越南電競市場展現強勁成長力道。延續第一季高達408％的強勁銷售量年增幅，宏碁上半年於該市場亦以328％的年成長力道、33％的市占率，穩居銷售之冠。

ictnews則指出，今年以來越南電競筆電市場的高速成長，除受惠疫情下玩家的購買力及需求高漲，主要品牌廠如宏碁、華碩、微星及聯想、戴爾等，將主流機款的價格帶下放至2000萬越南盾（約合新台幣2.4萬元）以下，大幅降低玩家、尤其是初級玩家入手的門檻，產品的選擇也更多。

宏碁表示，其電競產品除持續在獨家技術上，如具超過300項設計專利的散熱技術持續精進，提供從入門到核心的電競產品供玩家選擇，及領先業界的在地售後服務，皆讓宏碁在越南市場創造良好的品牌聲譽及極佳的市場表現，同時也讓宏碁在其它市場持續展現強勁動能。