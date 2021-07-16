英媒披露美官員取消訪華內幕：求見樂玉成遭拒。圖為美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（摘自美國國務院）

多維新聞16日引述英媒披露，由於中方拒絕美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與中國外交部副部長樂玉成會面，美國取消了原定的訪華安排。

香港《南華早報》14日獨家引述消息人士報導，雪蔓將在天津會見中國外交部副部長謝鋒，他們將討論布林肯和中國外交部長王毅會晤的可能性。不過，美國國務院美東時間15日公布美國副國務卿雪蔓訪問亞洲行程，只有訪問日本、韓國與蒙古等三國。

英國《金融時報》16日引述匿名消息來源報導，在中國拒絕了美國要求與中國外交部副部長樂玉成見面的提議後，美方取消了雪蔓訪問天津的計畫。

報導指出，據4名知情人士透露，中國政府拒絕了美方希望雪蔓與樂玉成見面的提議，只同意讓她與在中國外交部副部長中排名第5、負責美國事務的謝峰會晤。

此次雪蔓的天津訪問計畫原本是自阿拉斯加中美會談之後雙方首次的高層接觸。在3月18日的那次會晤上，美國國務卿布林肯和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪公開表示不和。

《南華早報》報導稱，原本這次會晤被認為十分關鍵，將為美國總統拜登與中國國家主席習近平進一步接觸鋪平道路。

白宮國安顧問蘇利文6月17日向媒體表示，白宮將考慮安排拜登與習近平舉行會談。他指出，定於2021年10月在義大利舉行的廿國集團（G20）峰會空檔時間是兩國領導人會談的可能機會。