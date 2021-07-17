大陸央視新聞用戶端17日報導，中國常駐日內瓦代表團當地時間16日發表聲明表示，同日美國常駐日內瓦代表團發表的聲明，絲毫不讓人奇怪，美國應正視並糾正自己的種種人權惡行。代表團強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持在和平共處五項原則基礎上發展同各國的友好合作，尊重各國人民自主選擇發展道路的權力，致力於維護世界和平、促進共同發展，推動構建人類命運共同體。美國要拿自己在國內外的人權記錄和中國比，應該自慚形穢。

代表團指出，賊喊捉賊、倒打一耙是美國的一貫伎倆，自我中心、自以為是、對別國頤指氣使是美國的一貫做派。中方只是詫異，在美國種種人權惡行昭然若揭、世人皆知的今天，美國居然還有臉面充當說教者，絲毫沒有意識到自己已經成為全世界的笑柄。

美國在國內外犯下的侵犯人權罪行罄竹難書。在美國內，種族主義和種族歧視大行其道，少數群體包括非洲裔、亞洲裔、穆斯林長期飽受歧視和傷害。

代表團稱，美國在歷史上實行罪惡的奴隸制，對印第安人進行慘絕人寰的屠殺。美國內槍支氾濫、員警暴力令人髮指。新冠肺炎疫情以來，美國漠視生命權、健康權，抗疫措施不力，迄已導致3400多萬人感染、60多萬人死亡。美社會不平等根深蒂固，4000多萬人在貧困中掙扎，其處境在疫情期間更是雪上加霜。

美長期任意監禁無辜移民，強迫移民兒童與其父母分離，往往造成家庭破裂，給移民兒童造成終身傷害。

代表團說，在國際上，美國打著「民主」「人權」旗號，憑藉謊言和虛假資訊，肆意干涉別國內政，頻繁進行霸凌脅迫，企圖將自身意志強加於人，對「不聽話」國家動輒實施單邊強制措施，甚至發動戰爭，造成別國大量平民傷亡、流離失所，大量民居、城市淪為廢墟。美海外軍人肆意殺害、強姦別國平民，犯下嚴重戰爭罪行。

代表團指出，美國的單邊強制措施造成眾多開發中國家經濟社會發展受阻，民生艱難。在疫情期間，美仍不取消單邊強制措施，毫無人性可言。近年來，單邊強制措施更成為美為維護自身壟斷地位而打壓別國企業、遏制別國發展的工具。美國居然敢稱自己致力於保障個人權利，那麼不能呼吸的「佛洛伊德」們的權利在哪裡？

代表團質疑，在疫情期間死亡的60萬美國人的權利在哪裡？掙扎在貧困中的美國人的權利在哪裡？被監禁在移民拘留中心的兒童的權利在哪裡？有關國家在美軍狂轟亂炸中家破人亡的平民的權利在哪裡？在美單邊強制措施伐害下食不果腹、奄奄一息的有關國家民眾的權利在哪裡？被美國肆意誣陷和制裁的國家民眾、企業員工的權利在哪裡？

代表團強調，請美國向世界好好回答這些問題！促進和保護人權是神聖的事業，國際社會不應允許美國將人權作為工具，編造謊言和虛假資訊，對其他主權國家肆意抹黑，干涉內政，破壞穩定，甚至實施非法軍事干涉，也不能允許美國藉誣衊攻擊其他國家，轉移國際社會對美嚴重人權問題的關注。

中方認為，美國必須正視並立即糾正自己在人權領域種種惡行，放棄霸權霸凌心態，改變單邊和強權政治做法，摒棄將人權作為政治工具的惡習，在平等和相互尊重的基礎上與其他國家開展人權對話和交流，參與多邊人權機制工作，以取信於國際社會。如美繼續恣意妄為，不能正確認識和切實改正自身人權問題以及長期奉行的錯誤政策，只會在國際上越來越孤立。