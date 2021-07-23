東京奧運23日舉行開幕式，今春赴美發展的諧星渡邊直美，體育科系出身的人氣演員土屋太鳳，以及前摔角國手吉田沙保里，一起受運動品牌之邀，代言東京2020奧運日本代表團加油活動。

運動品牌設計「SUNRISE RED」為奧運選手加油。（取自官網）

先前日媒《文春ONLINE》報導，東京奧運開閉幕式創意總監佐佐木宏曾在團隊LINE群組中提案渡邊以豬形象同天而降，與『奧林匹克』諧音成Olym「pig」，提案被批侮辱渡邊，奧運委員會隨即發表致歉文，佐佐木發致歉文並辭去創意總監一職。風波降溫後，渡邊前往美國開始新生活，仍「人在美國心在日本」，隔空為奧運選手們加油。

眾人在影片中組成「TEAM RED®」，身穿定名為「SUNRISE RED」的深桃紅色官方服裝，拍攝「RED YELL」影片，以「我們是同一團隊，不管人在哪裡、在海外，我們也為日本選手加油」為概念，配合輕快的節奏，人分兩地的渡邊與土屋兩人在合成畫面掌貼掌「共舞」展現舞技。