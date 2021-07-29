台灣羽球「黃金男雙」麟洋配今天在東奧以直落2拍下日本選手闖進4強，其中老家在金門古寧頭的李洋，將至少可獲得縣府頒發的體育獎金97萬5000元，鄉親都期待他再接再厲拿下金牌。

縣府教育處表示，依據「金門縣體育績優獎勵實施要點」，李洋至少可獲新台幣97萬5000元的體育獎金。該實施要點中明訂第一名225萬00元、第二名150萬元、第三名112萬5000元、第四名90萬元，另入選國手7萬5000元)。

縣府表示，金門縣獎勵績優運動選手不遺餘力，自2019年開始，依據「金門縣績優運動選手訓練補助金發給要點」，金門縣政府持續贊助李洋之訓練及參與賽事，每月給予訓練補助金，鄉親都希望「麟洋配」順利過關斬將，一路奪得金牌。

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