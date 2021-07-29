熱愛運動的房思瑜（房子），也是《全明星運動會2》紅隊隊員，她對這次東京奧運賽事超投入，最喜愛欣賞羽球、桌球、游泳、射箭、馬術和滑板賽事，當觀看桌球比賽時，她就拿著桌球拍在電視前面為選手加油，比羽球項目時，她就手持羽球拍跟著球后戴資穎（小戴）一起揮拍，之前在《全明星》射箭、飛靶項目都表現出色的她笑說，看射箭比賽時也超想去拿弓箭的，「但家裡沒有！」

房子表示，可能是參加了《全明星運動會》，這次看奧運更看得懂選手比賽的眉角細節，「我會在電視前跟選手一起打，感覺我每一場都有下場比賽，自己是全村的希望。」

房思瑜之前在《全明星運動會2》射箭項目有亮眼表現。（房思瑜提供）

防疫期間，房子買了跑步機和舉重機在家自主訓練，每天自律地練舉重、跑步，也會丟球給自己接，她說：「 平常的興趣就是在家當選手！」也經常分享健身運動影片，因有時會自己下廚做健康料理，日前在臉書分享她切洋蔥淚流滿面的搞笑畫面，她說其實那天是在做無水番茄海鮮湯，雖然切洋蔥過程看似兩光，但其實料理成果非常成功，網友也紛紛建議她下次切洋蔥可以戴蛙鏡或防疫護目鏡、面罩。