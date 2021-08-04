圖為護理師臉書發文。(取自張喬瑜護理師臉書)

東京奧運中華代表團羽球代表隊此次拿下1金、1銀，創歷年最佳成績，政府為恭賀選手回國，今(4日)下午將安排4架幻象戰機，伴飛選手搭乘的華航班機回到桃園機場。此舉引發外界關注，護理師張喬瑜今發文稱，「現在還在疫情期間，很多人民還在失業、減班、沒收入的慘況，政府搞這些排場，請問又要花多少人民納稅錢？」

政府高層為了表彰功績與恭賀選手，下令空軍派出四架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，在選手搭乘的華航CI-101班機進入我國防空識別區後，一路伴飛回到桃園機場，若氣候許可下，過程並將施放熱焰彈慶祝。

對此，張喬瑜在臉書發表看法，她表示，「現在還在疫情期間，很多人民還在失業、減班、沒收入的慘況。派戰機升空伴飛，如果加上空中放熱焰彈。政府搞這些排場，請問又要花多少人民納稅錢？」有網友留言，「戰機是悍衛領空用的，竟然拿來做秀浪費？！」張回應，「所以我覺得很誇張」。

另有網友表示，「年輕人喜歡這些，政府懂得很，有票就好」、「除了金牌 其他選手都是屁嗎？」「感謝運動選手為國爭光，但是這樣太譁眾取寵了」、「雖然獲得奧運金牌銀牌非常難得！但也不能差別待遇（一樣都是奧運國手）」；張喬瑜則回「我是年輕人我很討厭別人作秀」、「其他選手不知道感受如何」。

不過，政府這次派出戰機伴飛專機迎接奧運選手並非首次，在2018年雅加達亞運，中華隊創下17金、19銀和31銅佳績，當時高層也下令在最後一批選手返國時，安排F-16戰機升空迎接。當時總統蔡英文曾在臉書上傳3張F-16預備升空的畫面。

網友留言。(取自張喬瑜護理師臉書)