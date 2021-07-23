中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，要求不得群聚，使環保署的環評初審、大會等都無法以實體召開，只能改採線上會議，環保署今天表示，27日後的會議通知均發實體開會通知，可以採實體會議就會採實體會議，但如果因為種種原因無法開實體會議才會採線上。

曾有民間團體批評，線上會議施行至今，出現因軟體及設備限制及數位落差，以致影響民眾參與權利及審議品質，民間團體也已聯合發布聲明呼籲，應該先有配套及法制化，否則應暫緩線上審議。

如擬在28日召開的環評大會會議通知就提及開會地點在環保署，但為減低「COVID-19」群聚感染風險，要求開發單位（含顧問公司）參加會議人數以6人為限，列席機關參加會議人數以2人為限，並於會議前1日先提供與會人員名單；申請本署環評審查會議旁聽發言人員以會議舉行前1日申請報名者為限，未事先報名者，因無法掌握參加者資訊及安排座位，不同意旁聽會議。如需瞭解會議審查情形，可觀看直播，若有意見則以提供書面意見方式提供審查參考等要求。

但會議通知也提及，若中央流行疫情指揮中心未解除COVID-19第三級疫情警戒，或其他因素致無法召開實體會議，則改採視訊會議（Avaya Scopia系統）方式召開。