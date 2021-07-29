日本政府決議將福島第一核電廠的稀釋含氚處理水於2年後分批排放入海，引發各界對海洋環境的擔憂，我原能會也多次表示抗議以及要求日方落實環境監測，上半年共計完成台灣海域氚輻射分析34件，結果皆無輻射異常，此外，根據最新消息指出，含氚處理水排放將由2022年秋季延後至2023年春季。

原能會今(29)日召開第7次日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議，與會單位有海委會、農委會、外交部、衛福部、科技部、交通部、中研院等。

原能會表示，根據最新掌握的訊息，福島第一核電廠核災含氚處理水貯存空間儲滿的推估時程，將由2022年秋季延後至2023年春季，日本環境省在6月18日也首度召開專家會議，就處理水排放入海前、後的環境輻射監測方法進行研議，後續日方將持續依據作業的狀況調整具體的環境輻射監測計畫，希望能在排放的1年前開始進行環境監測。

此外，我國在4月份第六次的平台會議後成立了「涉外事務聯繫協調」、「海域監測規劃與執行」、「國家海域放射性物質環境輻射監測安全評估整備計畫執行」，以及「我國漁民求償機制研議」等四個工作小組，透過工作小組就本案因應工作進行更細緻的討論和處理。

目前「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」的專案計畫已奉核定，於7月1日開始執行，以「資訊公開」、「海域輻射擴散預報及示警」，以及「海域輻射基線調查」為三大主軸計畫，除可藉前瞻技術確保我國海域輻射安全外，也透過公開平台將所有資訊供民眾即時查詢，避免民眾對該事件產生任何疑慮，提升應變效能。

原能會指出，本次會議統整出7大重點，包含漁民求償機制、籌組專家團赴日觀察，並就日方與我方就細節技術議題進行交流、由核研所進行國際IAEA以及日本監測海域輻射監測及基線調查數據等。

此外，輻射偵測中心依「110年台灣海域氚輻射調查計畫」，第二季完成分析21件，上半年共計完成分析34件，結果皆無輻射異常，另將儘速擬定「111年台灣海域海水氚輻射調查計畫」報原能會核定。