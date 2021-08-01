嘉義縣上周爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天表示，經過這幾天的發展，目前群聚事件並未擴大，該群聚事件中共匡列九十八人，全數皆已完成採檢，確診個案數仍維持在10人，其餘八十八人經檢查後結果都是陰性。

衛福部長陳時中表示，嘉義群聚案目前仍在進行疫調中，初步匡列九十八人有其中五十八人採居家隔離，另有六人自主健康管理、三十四人自我健康監測，但自二十九日以來都沒有新增個案，初步看來群聚並未擴大。

另外，指揮中心今天公布兩例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，案一五七三二是住在社福機構內的六十多歲男性，因本身有糖尿病、高血壓、肝炎、脊髓炎等病史，感染後隨即出現呼吸衰竭、肺炎、缺氧、血壓下降等狀況，屬於病程較快的個案。

另一名案１３０５８則是住在雙北地區的七十多歲男性，本身有慢性阻塞性肺病、消化性潰瘍等病史，六月十二日時無症狀篩檢陽性後到檢疫所隔離，兩天後確診開始出現症狀，六月十五日住院後，於七月二十九日死亡。