因市場靜待美國聯邦理事會(聯準會/FED)貨幣政策會議結果，預期聯準會會議後將為貨幣政策提供更多方向，令投資者暫緩大舉押注，致周三銅價盤整下修，徘徊在6周高點附近。

分析師指出，雖然全球最大消費國中國，對大宗商品的需求可能將在2021下半年放緩，但由於離岸風電項目補貼，對銅需求應該還會保持強勁。銅價在5月曾觸及10,747.5美元的紀錄高點，繼2020年上漲26%之後，今年又上漲了約25%，分析師表示，供應緊張加上強勁的需求可能將會進一步推高銅價。

終場周三(7/28)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲25美元，報每公噸34,400美元；期鎳上漲186美元，報每公噸19,543美元；期鋅下跌3美元，報每公噸2,979.5美元；期鋁上漲47美元，報每公噸2,537美元；期銅下跌72.5美元，報每公噸9,686美元；期鉛上漲5美元，報每公噸2,343.5美元。(商品行情網)