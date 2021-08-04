因市場等待美國官方公布非農就業數據，以利判斷目前勞動力市場復甦狀況，另外預期該數據會影響聯準會(Fed)未來政策方向，因此投資人多呈觀望態度，令金價僅小幅波動；截至台北時間8月4日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲2.7美元，報每盎司1816.8美元。
9月白銀上漲0.148美元，報每盎司25.73美元。
10月白金上漲0.2美元，報每盎司1046.7美元。
9月鈀金上漲4.7美元，報每盎司2650美元。(商品行情網)
因市場等待美國官方公布非農就業數據，以利判斷目前勞動力市場復甦狀況，另外預期該數據會影響聯準會(Fed)未來政策方向，因此投資人多呈觀望態度，令金價僅小幅波動；截至台北時間8月4日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲2.7美元，報每盎司1816.8美元。
9月白銀上漲0.148美元，報每盎司25.73美元。
10月白金上漲0.2美元，報每盎司1046.7美元。
9月鈀金上漲4.7美元，報每盎司2650美元。(商品行情網)
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