台股今日開高走低，大型權值電子股翻黑、中小型個股又回檔，航運股也無力撐盤，空方殺聲隆隆，加權股價指數終場收在17323.64點，下跌161.51點，成交值僅3500.66億元；櫃買指數收在214.6點，下跌2.38點，成交值為815.99億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日回測季線，中小型個股回檔修正，很多營收利多的個股不漲，但有利空的個股紛紛下跌，可出利多鈍化的跡象，指數處在月、季線的糾結，後市需留意季線能否守穩，若是無法守住，未來跌勢難擋。

盤面上，大立光(3008)今日進行除息，9月3日將發放現金股利，今收在2740元，上漲0.37%；台積電(2330)近期土洋多呈現對作，今日開高後震盪收低，下跌0.67%；鴻海(2317)表現弱勢，收在108.5元，下跌3.12%；美琪瑪(4721)電池需求旺，收在漲停板95.9元；聯電(2303)今日回測10日線後收腳，後市須留意今日低點是否有撐；貨櫃三雄長榮一度漲至148.5元，但終場收跌2.11%，陽明(2609)、萬海(2615)開高收低。

由從籌碼觀察，外資現貨市場仍站賣方，期貨市場則減碼空單2000多口，整體淨空單口數回到約2.6萬口。若由技術面來看，台股開高走低回測季線，日KD指標位於高檔交叉向下，對多方不利。

分析師指出，大盤短線上仍有不小賣壓，短線上觀望為宜，操作需待大盤止穩後再行布局為宜，可留意第2季財報佳，第3季展望樂觀的族群，及IC設計、ABF等類股。