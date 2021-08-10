《國際油價》原油亞洲電子盤小幅反彈 10:362021/08/10 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著昨日油價續跌，引發投資人逢低買進，使得盤中油價呈現反彈的態勢，但中國新增的本土確診數再創新高，使得彈幅受限；周二(8/10)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶66.68美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶69.11美元。(商品行情網) 《商情》料提前升息 紐約期金觸3個月低點 台積電擺尾 神祕買盤現蹤 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #油價續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》BioNTech：第三劑仍是對抗Delta病毒最好選擇 10:532021/08/10 財經 《國際經濟》雙軌進行 參院將通過1兆美元基建案、續拚3.5兆法案 10:192021/08/10 財經 《期貨》8月台指期開跌10點至17396點 金融期開高、電子期開低 08:542021/08/10 財經 葉元之》台灣疫苗荒 政府還在大內宣！ 09:022021/08/10 政治 《商情》黃金亞洲電子盤回升 10:362021/08/10 財經 7月對歐、美、陸、日、東協年增雙位數 我對5市場外銷 強勁成長 04:102021/08/10 財經要聞 《國際社會》印尼爪哇、峇里島 疫情禁令續實施至16日 10:022021/08/10 財經 《光電股》大立光營收溫熱 填息路順遂 10:362021/08/10 財經 《國際金融》科技股推動歐股 收盤再創新高 09:452021/08/10 財經 《文創股》歐買尬7月營收年增41.39％ 歐付寶電子支付明年公發 08:032021/08/10 財經 NFT加密藝術亞洲專拍登場 04:102021/08/10 時尚消費 財經熱門新聞 背負張忠謀擔憂 台積電賭上毛利率也要海外擴產驚人內幕 - 財經 通膨壓力快炸Fed卻慢半拍？專家怒了：衰退危機恐爆 - 財經 接手台花旗消金 估600億起跳 - 財經要聞 - 工商時報 越南最大港癱瘓 重擊紡織衣鞋出口 - 財經要聞 - 工商時報 史上最大泡沫現蹤！華爾街大老驚喊：4大資產有危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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