隨著昨日油價續跌，引發投資人逢低買進，使得盤中油價呈現反彈的態勢，但中國新增的本土確診數再創新高，使得彈幅受限；周二(8/10)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶66.68美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶69.11美元。(商品行情網)