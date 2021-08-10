因金價連續2個交易日重挫，並觸及3個月低點，吸引部分投資人逢低買進，支撐金價回升，另外白銀亦反彈近1%，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間8月10日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲8.4美元，報每盎司1734.9美元。

9月白銀上漲0.231美元，報每盎司23.5美元。

10月白金上漲2.7美元，報每盎司973.6美元。

9月鈀金上漲3.9美元，報每盎司2606美元。(商品行情網)