《商情》黃金亞洲電子盤回升 10:362021/08/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因金價連續2個交易日重挫，並觸及3個月低點，吸引部分投資人逢低買進，支撐金價回升，另外白銀亦反彈近1%，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間8月10日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲8.4美元，報每盎司1734.9美元。 9月白銀上漲0.231美元，報每盎司23.5美元。 10月白金上漲2.7美元，報每盎司973.6美元。 9月鈀金上漲3.9美元，報每盎司2606美元。(商品行情網) 《光電股》大立光營收溫熱 填息路順遂 《商情》獲利了結 紐約棉花轉跌 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》科技股推動歐股 收盤再創新高 09:452021/08/10 財經 中華東奧英雄大賞 化身東瀛人物、動漫角色 04:102021/08/10 運動天地 《期貨》8月台指期開跌10點至17396點 金融期開高、電子期開低 08:542021/08/10 財經 《國際社會》印尼爪哇、峇里島 疫情禁令續實施至16日 10:022021/08/10 財經 NFT加密藝術亞洲專拍登場 04:102021/08/10 時尚消費 《晨間解盤》傳產短打 尋價值超跌股切入點(倫元投顧提供) 08:032021/08/10 財經 《盤中解析》台股殺百點 17300點警鈴大作 10:362021/08/10 財經 《電子零件》東林7月營收年增68.47％ 新汽車科技業績挹注 09:112021/08/10 財經 《電子零件》健鼎7月營收今年次高 Q3可望勝Q2 07:462021/08/10 財經 台東房價一路飆！他轉賣61年老透店賺近千萬 10:432021/08/10 房市新訊 不斷更新》權值股不支 聯電摔跌逾4％ 台股翻黑跌逾140點 09:092021/08/10 財經 財經熱門新聞 背負張忠謀擔憂 台積電賭上毛利率也要海外擴產驚人內幕 - 財經 通膨壓力快炸Fed卻慢半拍？專家怒了：衰退危機恐爆 - 財經 接手台花旗消金 估600億起跳 - 財經要聞 - 工商時報 越南最大港癱瘓 重擊紡織衣鞋出口 - 財經要聞 - 工商時報 史上最大泡沫現蹤！華爾街大老驚喊：4大資產有危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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