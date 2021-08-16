由於新的COVID-19疫情令中國7月份工廠產出和零售的經濟數據較同比增長均低於預期，中國是世界上最大的銅消費國，而銅通常被用作衡量全球經濟健康狀況的指標，致倫敦(LME)銅價周一下跌。

周一(8/16)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.90%，報每公噸9,484美元，盤中最低一度跌至每公噸9,466美元低點。(商品行情網)