《商情》因中國經濟數據疲弱 期銅下跌近1％ 12:012021/08/16 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新的COVID-19疫情令中國7月份工廠產出和零售的經濟數據較同比增長均低於預期，中國是世界上最大的銅消費國，而銅通常被用作衡量全球經濟健康狀況的指標，致倫敦(LME)銅價周一下跌。 周一(8/16)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.90%，報每公噸9,484美元，盤中最低一度跌至每公噸9,466美元低點。(商品行情網) 《國際經濟》Q2泰GDP意外季增0.4％ 下修今年估值至1.2％ 《商情》避險需求升 拉抬紐約期金彈逾1％ #中國 #LME #下跌 #中國經濟 #數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》Q2日GDP負轉正增1.3％ 優於市場預期 10:022021/08/16 財經 《國際油價》疫情打擊 美油期貨跌近1％ 09:282021/08/16 財經 大陸7月工業、消費、投資數據出爐 全面遜預期 12:092021/08/16 兩岸 疫情反覆 陸7月消費、工業、投資數據全遜預期 10:492021/08/16 財經 《國際經濟》新冠變種病毒橫行 亞洲供應鏈現缺口 09:442021/08/16 財經 《商情》供應緊縮 大馬棕櫚油收歷史新高 10:012021/08/16 財經 《期貨》三大期指全黑 8月台指期挫跌百餘點 09:102021/08/16 財經 《港股》科網股重挫 恆指開低走低 11:262021/08/16 財經 汽車和科技股大跌拖累 恒指午間收跌0.74％ 12:592021/08/16 財經 《類股》Q4旺季＋振興券 詩肯、集雅社營運起風了(2-1) 10:532021/08/16 財經 《造紙股》法人降評砍價 永豐餘摔近3月低點 12:182021/08/16 財經 財經熱門新聞 聯亞藥狂瀉40％ 大股東早出清獲利10億 網狠虧：未卜先知 - 財經 聯亞EUA未過 聯亞藥股價自由落體摔至100元屠殺40％ - 財經 疫情何時結束？輝瑞CEO：年底見曙光 關鍵在它 - 財經 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。