「台美日國會議員戰略論壇」今天以視訊形式順利舉行，日本前首相安倍晉三更以特別貴賓身分連線致詞，籲請各方團結合作，支持普世價值，推動經濟繁榮與依法治理；我國政府呼籲各界為維護印太區域和平穩定貢獻心力。

本屆論壇由日本國會參眾兩院跨黨派友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員發起，首屆會議由日方主辦，會中邀請我國立法院「台日交流聯誼會」會長游錫堃院長偕各黨派立法委員暨美國參眾兩院資深議員與會。

外交部表示，本次會議主持人為日本政策研究大學院大學副校長道下德成教授，論壇主題包括：印太區域安全保障議題、區域經濟整合及深化理念相近國家在自由、民主、人權、法治等普世價值觀的合作；會中各方深入交換意見，並認同藉由多方合作可進一步維護台海安全，同時支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）至關緊要，並同意未來將繼續推動此深具意義的戰略論壇。

外交部指出，「台美日國會議員戰略論壇」對強化台美日三邊及提升台日雙邊關係都具有重要且深刻的歷史與戰略意義，外交部未來將持續加強台美日三方聯繫，並積極深化全方位實質合作夥伴關係。