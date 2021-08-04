雖然近來華盛頓與台北政界對於美國對台有戰略清晰還是戰略模糊多有辯論，但前參謀總長李喜明接受《美國之音》專訪時表示，清晰與模糊都不是重點，重點在戰略。他於總長任內提出一套「整體防衛構想」（ODC：Overall Defense Concept）作為第三條路。李喜明表示，ODC關於不對稱作戰分為兩大塊，一是建軍，另一塊是如何用兵。

李喜明表示，建軍又分為三部分。一是要建的軍一定要有戰場存活能力、戰力保存能力，那些很容易就會被遠距離飛彈打掉的東西都不合適，花再多錢都沒有用。

他說，二是要善用不對稱兵力，並且數量要夠。他認為，台灣真正需要的是「一大堆致命、機動、精準的小東西」，譬如為數甚多的微型飛彈快艇可以在全台200多個漁港裡面快速移動，中共遠距離的飛彈也打不到，否則若是傳統大型船艦隻能停靠在少數幾個港口，共軍只要炸掉港口，船艦就失去作用，機場也是一樣的道理。還有水雷。他說，台灣在岸灘上布放一大堆水雷，共軍只要一上岸就會被炸，「這樣他們還能夠上來嗎？」又如去年美國宣布售予台灣百套岸置機動魚叉飛彈，也符合這個精神。

李喜明表示，戰場存活能力和不對稱兵力優先布局後，第三才是傳統戰力的規劃。他認為，台灣應把最小部分的資源分布在傳統戰力，最大部分的資源分布在不對稱戰力。這些小型、致命、機動的武器才真正具備戰場存活能力，而且價格便宜，應是台灣軍購主力。

李喜明強調，載台不能夠殺敵，彈藥才可殺敵，所以「整體防衛構想」的重點在彈藥而不在載台。他說，「什麼叫載台？F16飛機是載台，戰車是載台，自走炮是載台，這個本身它不能殺敵人，一定是彈藥才可以殺敵人。」「載台再華麗也沒有用，給外行人看的，看起來好厲害，但有F35有什麼用呢？沒有機場起飛（被炸毀），沒有機場降落，你怎麼辦？」

李喜明說，在「整體防衛構想」中，萬一兩岸發生戰事，不對稱作戰的用兵方式也分為三個部分。首先是「兵力防護」，即善用「一大堆致命、機動、精準的小東西」，讓對手從遠距離也打不到這些移動式目標。如果他想擊中就必須靠近岸邊，這就是所謂第二部分的「濱海決勝」。濱海是指不遠處的海，當中共船艦靠近，台灣陸地上的雄二、雄三飛彈就能應付。如果仍舊解決不了共軍，第三步就是「灘岸殲敵」。

李喜明說，「因為中共把所有的裝備送到岸上來之後，要花一些時間才能建立灘頭堡，才能建立戰力。我在你還沒有建立能力之前，就要想辦法利用這個好時機去殲滅你。」

李喜明強調，「整體防衛構想」是弱國防衛之道。他說「所以，ODC必須要利用這些自然的環境，要拿我們的優勢，花最少的錢，最大的功效，給最大的嚇阻。我們該建立是一個區域拒止的能力，而不是一個制空制海的能力。」