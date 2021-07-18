在台中市北區經營檳榔攤的吳姓婦人，明面上做檳榔買賣生意，卻掛羊頭賣狗肉，在店內偷偷經營賭場，供賭客玩撲克牌「妞妞」，她則賺取抽頭，短短3個月獲利2萬元，日前遭警方查獲並法辦，法官考量吳婦年紀大且無前科，依賭博罪判刑3月，並須支付公庫2萬元。

判決指出，年近6旬的吳姓婦人原本在北區經營檳榔攤生意，今年1月開始，她私下招攬賭客，在店內偷偷開起小賭場，開放賭客玩撲克牌「妞妞」，但吳婦自己沒有下場，僅由賭客們輪流擔任莊家，以比大小定輸贏、賠率為1至3倍，她則賺取每小時500元的抽頭金。

小賭場從1月經營到3月間，當地警方接獲檢舉，今年3月19日前往查緝，當場查獲吳婦及5名賭客，另查扣監視器、撲克牌及賭資9200元、抽頭金500元。被查獲的5名賭客分別被依違反社會秩序法裁罰9000元，吳婦則被依賭博罪移送偵辦。

而台中地院審酌吳姓婦人年紀不小、過去沒有前科，且犯罪時間不長，犯後態度良好，依賭博罪判刑3月、緩刑2年，3個月刑期並可易科罰金，換算下來共須支付9萬元罰金，且吳婦並須支付公庫2萬元，總計須繳交11萬元。而經推算，吳婦經營小賭場不到3個月，抽頭獲利約2萬元，卻須繳納11萬罰，可說是賠大了。