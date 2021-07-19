金融股獲外資加碼，上周五外資加碼的前10大個股中，有9檔金融股！在金融股點火「萬八」行情後，法人如何看行情？富蘭克林華美投信認為，短線市場資金充沛，並仍將以科技與傳產輪動為主，儘管指數空間有限，但是IC設計、車用電子、航運貨櫃與Apple手機概念股等，仍具表現機會，可逢低擇優布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前歐美進入解封之際，增添未來科技需求預估困難，尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電訂單出現鬆動，預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底，甚至有機會延續到2022年，包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業；另一方面，預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升；電動車成長趨勢亦將帶動相關供應鏈產值持續提升，應該是投資布局重點。

廖哲宏表示，現階段基本面的大方向，就是經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來將持續關注通膨變化，以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

周書玄認為，可預見的下半年，由於逐漸解封、港口運量有限，加上新舊船交接的服務，部分出貨時間仍將遞延，因此，航運業仍是看好，但應留意畢竟已上漲一段時間，相關類股股價波動可能逐漸會加大，但仍看好航運相關族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，7月上旬電子股有重回主流趨勢，包括：車用零組件、IC設計、晶圓代工等表現亮眼，並輪動至電子中小型股，探究主因，由於全球晶片缺貨，包括美國、中國等電動車製造需求強，推動相關ADAS、Sensor、MCU、ABS需求提高，使低階12吋晶圓急遽擴增產能，龍頭廠也不斷擴充半導體如28、55奈米等製程。