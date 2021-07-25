根據報導，印尼金融科技平台 Oy! 籌集了 4500 萬美元的 A 輪融資。在本輪融資中，亞洲軟銀創投 Softbank Ventures Asia 和 MDI Ventures 領投了本輪融資，Pavilion Capital、AC Ventures、Alfamart、Central Capital Ventura 和 Wavemaker Partners 等投資者參投。

除了被監管機構記錄外，熟悉此事的消息人士還向DailySocial證實了這輪融資。據稱，在此輪融資後該公司的估值超過了10.8億美元，成為新的獨角獸公司。AC Ventures 參與本輪融資還將 Pandu Sjahrir 引入其董事會成員。

Oy! 的種子輪融資（於 2017-2020 年結束）包括 MDI Ventures、Wavemaker Partners、Pavilion Capital 和 Central Capital Ventura 等投資者的參與。

Oy! 印尼為企業和個人客戶提供不同類型的服務。在 B2C 領域，他們提供 Oy! 印尼移動應用程式，可幫助客戶進行銀行間轉帳。該平台的功能還包括國際匯款。

對於商業客戶，公司提供 API 以簡化交易流程。根據DailySocial的觀察，在平台功能發展的方面，Oy!印尼在這一領域似乎更為認真。開放金融領域潛力巨大，以至於當地生態系統參與者已開始將交易便利性作為其平台中的一種產品。

在個人客戶市場中，Oy! 與 Flip 直接競爭。針對兩個平台進行了比較，得出的結論是，這兩種服務都有足夠的市場空間。印尼央行數據顯示，2019年國內交易量已突破2.18億筆，交易額達50億美元。其中匯款業務本身已記錄了 3770 萬筆交易，價值約54億美元。

該服務的創建也是為了解決銀行間轉帳費用的問題。印尼連鎖便利超商 Alfamart 作為戰略合作夥伴的參與也是一個有趣的舉動；它承載著Oy的潛力！進入O2O領域推廣其服務。這符合金融科技公司為市場上資金不足的社區提供服務的願景。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 參考資料：e27

原文來自 TBE 科技東西