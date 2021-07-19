經濟數據利多，上周五歐美原油期貨微幅反彈；數據顯示，美國6月零售銷售意外成長0.6%，支撐了第二季經濟加速成長的預期，促使油市得到微幅反彈動力；學者預計，在美國政府刺激措施和疫苗接種的支持下，全年GDP成長將有望挑戰7%以上。

然而因盟國組成的(OPEC+) 自8月起恐放寬產量限制，令市場預期石油供應有增加的疑慮；此外，英國爆發Delta變種病毒感染新增逾5萬例的消息，令終場油價漲幅受限、美國原油本周仍跌近4%，是自今年3月份以來最大單周跌幅；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.16美元，報每桶71.81美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖2.11美元；8月RBOB汽油同樣持穩，報每加侖2.25美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.12美元，報每桶73.59美元。(商品行情網)