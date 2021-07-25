美國國務院發言人在副國務卿雪蔓訪問中國前表示，美國將從「實力地位」出發與中國打交道，中國國務委員兼外交部長王毅對此表示，如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，「那麽我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

美國副國務卿雪蔓於25、26日訪問中國天津，會見王毅等中國官員。

王毅24日在四川成都與巴基斯坦外長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話。

針對美國國務院發言人在雪蔓訪問中國之前再次表示，美國將從「實力地位」出發與中國打交道，王毅應詢向記者表示，美國總想憑借自己的實力向別國施壓，自以為高人一等。

王毅說，但是，他要明確地告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。

王毅又稱，「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」