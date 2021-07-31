日本陸上自衛隊傘兵部隊首度從日本直接飛往關島，與美國陸軍第82空降師舉行聯合空降訓練，希望由長距離移動空降訓練，提升島嶼防衛能力。外界猜測是針對中國。

日媒報導，這次聯合演訓模擬島嶼港灣設施等遭敵軍占領，陸自出動第一空挺團逾100名成員7月29日晚間乘坐美軍C-130運輸機，從東京橫田基地起飛，大約5小時後到達距離東京約2600公里外的關島上空，然後依次空降關島，美軍則派出150名傘兵參與演練，美日認為在關島聯合訓練可展示在第一、第二島鏈和整個印太司令部地區投射雙邊力量的能力。

今年3月美日在國防部長會談中，雙方同意實施高度訓練和強化應變能力，這次的聯合空降訓練就是基於上述共識。日本陸自第1空降團，是陸自唯一的空降部隊，因其駐紮於千葉縣船橋市習志野市內的陸自基地，又稱習志野空降團。

另外，7月30日，日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀通電話，確認緊密合作應對日益嚴峻的亞洲安保環境，配合各種手段提升日美同盟的威懾力和應對能力，雙方還就中國在東海和南海擴張軍力交換意見。

奧斯汀就本周訪問新加坡、越南、菲律賓進行說明。岸信夫給予高度評價，表示奧斯汀此行具有明確展現美國深度參與地區安保的重大意義。兩人就維持和強化「自由開放的印太地區」與國際社會合作的重要性達成共識，並同意兩國加強合作。

據日本共同社報導，岸信夫擬8月中旬前後訪問越南，屆時將與越南國防部長潘文江舉行會談，有意就東海和南海局勢以及中國允許海警局使用武器的《海警法》等形成共識，並加強合作。雙方還將就締結日本防衛裝備品和技術轉移相關協定，展開最後磋商。