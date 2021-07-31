針對歐盟對外行動署對香港特區高等法院判決首宗香港涉國安法案件的發言，指責《香港國安法》和香港法治，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促外國政客停止干擾特區司法機關依法辦案。

首宗《香港國安法》案件，法官昨天做出判決，被告唐英傑2項罪名，判決有期徒刑9年。

美國國務院發言人表示，美國對中國官員將國安法作為一種政治武器，遏制香港的異見聲音，以及受保護的權利和基本自由，深表關切。歐盟外交與安全政策發言人回應判決，認為《香港國安法》被拿來扼殺香港的政治多元化、人權和政治自由，要求港府停止逮捕民主派，以及停止針對捍衞自由民主人士的攻擊。

陸外交部駐港公署發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究。有關案件違法事實確鑿，香港特區司法機關依法處置違法分子理所當然，不容任何外部勢力置喙。依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的極少數違法犯罪行為，是為了更好地保障絕大多數市民的生命財產安全，更好維護法治秩序。

發言人指出，《香港國安法》實施一年多來，市民合法權利與自由受到充分保護，法治及司法獨立完整無損，百姓重享安寧生活，社會正義得到伸張，事實雄辯證明《香港國安法》是保香港安全、安定、安寧，助「一國兩制」行穩致遠的良法善法。

發言人表示，個別外國勢力把香港國安法與「人權、自由」對立起來，迫不及待跳出來替違法犯罪分子「打抱不平」。這些人標榜尊重法治與司法獨立，幹的卻是干預司法公正的惡劣勾當；這些人聲稱維護人權自由，卻無視危害他人生命安全與公眾安全的犯罪行徑；這些人口口聲聲維護國際規則，卻肆意踐踏國際法與國際關係基本準則，對他國內政指手畫腳。

發言人痛斥，這些卑劣做法再次暴露了外國政客虛偽「雙標」與蠻橫無理。中方敦促有關方面立即停止干擾特區司法機關依法辦案，立即停止損害香港法治與司法獨立，立即停止干預香港事務和中國內政。