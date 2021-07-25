大陸全國碳排放權市場從7月16日起正式啟動，大陸證監會市場監管二部主任王建平24日在「全球財富管理論壇2021」北京峰會上透露，將積極推動碳期貨市場發展。相關期貨交易所也在積極進行碳期貨的研發工作，擬在條件成熟時研究推出碳排放權相關的期貨品種。

據中證網引述王建平指出，投資者日益增長的ESG投資需求將為私募股權基金帶來更加廣泛多元的資金來源。在國際資產管理行業，ESG已經成為主流投資理念和投資策略，2020年全球主要經濟體發佈近10多個面向ESG投資者或ESG產品的相關政策；ESG資產規模迅速增長，在全球資產管理中規模占比超過30％。

王建平更指出，另一方面綠色低碳轉型將為私募股權基金帶來大量投資機會，全球綠色復甦正在帶來新一輪產業變革。而大陸擁有眾多成長性高的科技創新企業，在太陽能發電、新能源電池等領域優勢明顯，已成為全球私募股權基金的首選目的地，美元基金和人民幣基金都在追逐這幾個產業。全國碳排放權交易市場正式啟動，使大陸擁有當前全球規模最大的碳市場，進一步推動重點行業的減排進程。