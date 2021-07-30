消息人士透露，白宮已經向美國汽車製造商表示，希望他們支持一項自主性的承諾，即到2030年，所有新車銷售中至少40%為電動車，以減少溫室氣體排放污染。

拜登政府最快準備在下周推出到2026年的修訂版汽車排放標準。

消息人士表示，由各車廠自主訂定的電動車銷售目標，最高比例可能達到50%，但強調政府尚未與汽車製造商達成協議，許多細節也仍在討論中，包括這項承諾是否納入各種類型的油電混合動力車。全美汽車工人聯合會（United Auto Workers,UAW）發言人Brian Rothenberg表示，「我們同意到2030年4成新車為電動車」的報導並不準確，因為UAW還在討論中，目前尚未達成協議。

全美汽車工人聯合會向來反對有關於電動車的強制要求，並警說這這些要求可能危及一些工作。

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）母公司Stellantis本月曾表示，其目標是到2030年，在美國銷售的車超過4成為低排放車。

美國最大汽車製造商通用汽車拒絕對相關協商發表評論。今年初該公司宣布將在2040年以前實現「碳中和」計畫，並預計在2035年以前，停止在美國銷售新的汽油動力輕型車。

美國第二大汽車製造商福特未對此消息發表評論，僅表示該公司此前已經表明，預計到2030年，福特全球的汽車銷量中，至少40%是全電動車。

白宮對此消息表示不予置評。拜登總統年初上任後的其中一個主要政策，即是解決溫室氣體排放的問題，他並承諾將大舉提高電動車銷量。

消息人士透露，拜登將提出的規範涵蓋2023年至2026年，預計在整體車輛減排方面將類似於加州政府在2019年與一些汽車製造商達成的協議，即每年將燃油效能提高3.7%。這項到2026年的新規定，料將超越歐巴馬時代要求每年燃油效能改進5%的目標。

美國在今年的全球氣候峰會上承諾到2030年，其碳排放量將比2005年減少50%～52%。今年4月加州、紐約州和麻州等十多位州長敦促拜登支持在2035年以前禁止銷售新的汽油動力客用車。