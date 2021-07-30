造紙大廠正隆(1904)今（30）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息1.8元。展望2021年下半年，由於疫情仍不明朗，公司對營運後市發展審慎看待，強調將持續擴大海內外循環經濟，推動「S.M.A.R.T低碳智紙」布局綠色商機。

正隆2020年合併營收400.74億元，雖年減0.78％、降至近3年低點，但毛利率26.49％、營益率12.52％分創近35年、近26年高點。歸屬母公司稅後淨利37.27億元、年增達61.8％，每股盈餘（EPS）3.36元，雙創歷史次高。

正隆總經理蔡東和表示，去年以來整體經營環境雖受疫情影響面臨不少挑戰，但全球紙業需求仍維持正向成長。據台灣造紙公會統計，去年工業用紙、白紙板和家庭用紙年消費分別成長4.5％、12％和7.5％，消費量創近年新高，文化用紙需求則持平。

蔡東和表示，正隆長期布局包裝用紙領域，經營台灣家紙市場多年有成，加上發展低碳循環奏效，帶動去年營運續繳佳績。今年以來歐美陸續解封帶動全球經濟成長，國內疫情下宅經濟蓬勃帶動紙業需求暢旺，使正隆上半年營收及獲利均較去年成長。

展望下半年，蔡東和表示，在疫情仍不明朗下，對營運後市發展審慎看待。雖然全球仍有諸多不確定因素，但低碳永續包材將成為國際主流，後疫情時代網購興盛持續帶動紙包裝需求，消費者對生活清潔用品需求亦隨之增加，整體工紙和家紙市場將蓬勃發展。

為掌握商機和發展循環經濟綠色營運，正隆將持續擴大布局投資海內外循環經濟據點，積極推動「S.M.A.R.T智紙」，提升能源資源整合績效，包括擴大回收紙處理量能、提高綠能比例和推動數位化管理，繼續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

正隆指出，集團在台灣、中國大陸和越南的紙與紙板年產能，2022年將增加40萬公噸至250.2公噸，紙器年產能將增加1.8億平方公尺、達19.07億平方公尺。台灣大園廠新設6.6萬噸再生白漿線，將進一步擴大提供高價值白面紙產品。

同時，正隆積極搶進家庭潔品市場，去年已推出「蒲公英」環保洗劑、酒精擦拭巾，未來將持續推出新產品，推升營運動能。蔡東和指出，正隆積極布局東南亞，越南平陽造紙廠二期工紙產能40萬公噸計畫預計年底前完工，且目前已展開第三期規畫。

此外，正隆落實低碳節能、數位轉型，2019年以來已推動汽電智慧化、智慧產銷等12件專案，並在3個廠區設置風力及太陽能發電系統。為持續建立低碳綠能再生能源，正隆大園造紙廠將於年底前啟動沼氣發電。

正隆竹北廠引進年發電量達1.26億度的高效能生質熱電系統，預計明年首季正式啟用。而后里廠、台中料廠明年亦規畫增設太陽能板，提高綠電輸出，總計2022年正隆總綠電裝置容量將較去年底增加近2倍，積極朝向低碳智紙轉型。