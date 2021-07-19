美股上周五走跌，台積電ADR連兩天走跌，上周五跌幅1.52%；台積電(2330)今日開低6元為583元，早盤最低578元，平了6月26日以來的低點，盤中買盤低接，回到580元。

台積電上周四下午舉行法說會公布第二季毛利率、營業利益率雙率雙降，第二季獲利比前季下滑，展望第三季營收季增約11%符合預期；台積電法說會並無太多驚喜。台積電ADR上周四跌5.51%。台積電上周五股價跌落600元關卡，收589元。台積電ADR上周五續跌1.52%，今日股價續隨著台積電ADR下跌。

另外，聯電ADR亦走跌，上周五跌幅0.42%。聯電(2303)預計於28日接棒舉行法說會，第三季營收可望再挑戰新高。不過，台積電法說會後股價走跌，聯電上周五同步走低。上周五，外資反手賣超聯電89954張。

台積電法說會並無太多驚喜。台積電ADR連跌兩天，台積電今日股價開低，也跟隨台積電ADR連跌兩天。

此外，近日外媒報導，半導體巨擘Intel(英特爾)考慮買下全球第四大晶圓代工廠GlobalFoundries (格芯)，藉此擴大營運版圖，被視為直衝台積電(2330)而來。

Intel先前已宣布重回晶圓代工事業，倘若上述併購案成真，恐會對亞洲晶圓代工廠帶來壓力。目前此消息仍待進一步確認。

短期營運來看，蘋果（Apple）將於美國時間7月27日（台灣時間7月28日）公布財報，iPhone 13量產狀況、9月是否如期推出iPhone 13、Apple Car和電池進展等，將成為焦點。

從台灣供應鏈來看，台積電第3季起可受惠iPhone 13內A15處理器採用5奈米先進製程需求，持續成為iPhone 13所需A15處理器獨家晶圓代工廠。

台積電第3季營運展望樂觀，預期單季營收將達146億至149億美元，以中間值147.5億美元計算，將季增11%，將再創歷史新高紀錄；單季毛利率將介於49.5%至51.5%。