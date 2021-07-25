民進黨政府過去一直聲稱無法預上海復星所代理的BNT疫苗進行簽約，但是在永齡以及台積電等民間企業接手後，卻在不到50天內就火速簽約完成，拿到授權，這讓許多民眾百思不得其解；對此，前立委孫大千提出4大疑問，指出民進黨根本就只是打算塑造「國外買不到疫苗」的狀況，來讓本土疫苗出現需求。

孫大千今(25)日在臉書發文指出，民眾一直很好奇，台灣到底為什麼買不到疫苗，而對此，孫大千提出4個疑問，首先是為何永齡、台積電和慈濟基金會等民間企業只用了不到50天的時間就可以買到1500萬劑的BNT疫苗，民進黨用了8個月的時間卻一劑都買不到？

另外，孫大千也指出民進黨近來宣布購買3000萬劑莫德納的時機也非常引人質疑，為何在近來蔡英文宣布要購買疫苗時才買到？如果這麼簡單就可以買到，那過去一年的時間，民進黨都在做甚麼？

而在這段期間民間團體爭取與上海復星簽約BNT疫苗的過程中，非常明顯最大的問題就是來自於「政府的阻力」，孫大千表示，台灣向莫德納採購疫苗的過程中，也沒有看到任何來自於外部勢力的干預。那麼民進黨為什麼要一直暗示台灣人民北京政府介入阻撓台灣取得疫苗呢？

孫大千也指出，許多國人都仍在苦苦期盼有疫苗可以作施打，但蔡政府卻無視地方縣市政府和民間團體提出採購及捐贈疫苗的申請，放著垂手可得的上千萬劑的疫苗不要，這到底是為什麼呢？

孫大千表示，以上種種跡象可以看出來，民進黨的盤算根本就是製造「國際疫苗不足，本土疫苗有需求」的狀況，而這段時間來與其說是「台灣政府買不到疫苗」，不如說是「台灣政府不想買疫苗」來得更加精準！