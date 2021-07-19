國民黨主席江啟臣今出席「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」福箱捐贈活動。對於台北市長柯文哲要舉債80億買第三劑疫苗，是不是可能也被中央卡的問題，國民黨主席江啟臣表示，他樂見，但仍共同面臨一個問題，「就是要蔡英文同意」，所以如果有機會可以一起找蔡英文總統談，看能否同意讓地方縣市自主採購未來的疫苗？

國民黨四縣市以及黨中央欲採購500萬劑BNT疫苗，卻被民進黨以疫苗夠了為由否決。江啟臣表示，第二代疫苗、第三劑疫苗都是超前佈署的，基層對於超前佈署都有極大共識，希望政府不要再擋了。

國民黨近期積極在疫情期間進行公益活動，比如發起「防疫我+1」活動，在22縣市為第一線醫護人員打氣，提供他們最需要且每天更換的醫療物資。江啟臣表示，「只要有需要，國民黨一定全力協助。」

此外，江啟臣也與國民黨蔣萬安、林奕華等發起第一波愛心待用餐活動，週三將串連全台各地民眾服務站、相關社團一起發動愛心，捐贈待用餐給各地需要幫忙的民眾，希望大家一起挺過這個難關。希望認同的朋友共同加入，不少民間餐廳已經自主做愛心待用餐，期望能拋磚引玉。

針對紓困議題，江啟臣強調，國民黨始終認為普發現金是最有效的，何況今年疫情與去年完全不一樣，今年三級警戒已經超過兩個月，去年沒有；去年完全沒有禁止在餐廳內用餐，今年已經禁止很久了。整個防疫、疫情狀況與去年完完全全不同，請政府不要再複製貼上，把去年三倍券拿來今年繼續使用，「如果是那樣的話，相信民怨也會複製貼上。」