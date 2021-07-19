基層農會改選已在3月底完成，但彰化縣鹿港、和美、永靖和二水4鄉鎮農會，因尋求連任的現任者第一輪未獲續聘、總幹事出缺，依法須進入第二輪遴選作業，登記候聘人已在15日完成面談，預計月底即可完成遴聘。

第二遴選登記候聘名單，鹿港鎮為59歲前總幹事紀呈聰、40歲員工梁竣傑；第一輪紀呈聰以5比4、僅1票之差落敗，梁竣傑擁現任理事長張家堂支持，競爭激烈。

和美鎮前總幹事張進益意外落馬，代理總幹事的47歲祕書謝燕如1人登記同額遴選；永靖鄉前總幹事林秀惠落馬後，第二輪由52歲專員陳翠玲登記，也是同額候聘局面。

值得一提的是，二水鄉農會由鄉代會主席藍世雄入主，成為新任理事長，把前總幹事蔡文琳拉下馬，藍推出前南投議會祕書羅威騰，因資格不符，第二輪改推農會員工楊政凱。

彰化縣農業處農會輔導科長蕭麗玲表示，農會總幹事未獲續聘，依法須在60後重新辦理第二輪遴選作業，縣府候聘登記作業、資格審查都已完成並呈報中央，15日舉行面談，待中央公布合格名單，就會轉知農會於收到名單後15天內舉行理事會投票表決，遴選出新任總幹事人選。